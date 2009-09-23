В Киеве создано почти 35 тыс. рабочих мест

С начала года в Киеве создано почти 35 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

“В столице самый низкий показатель уровня безработицы, определенный по методологии Международной организации труда, – 6,9% (по Украине - 9,5%). На протяжении января-августа 2009 года в Киеве создано 34,8 тыс. новых рабочих мест», - информировала И.КИЛЬЧИЦКАЯ во время очередного заседания Координационного комитета содействия занятости населения столицы, которое состоялось сегодня в городской госадминистрации.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ добавила, что нагрузка на 10 свободных рабочих мест по Киеву самая низкая среди регионов Украины – 7 человек (в Украине – 86 человек, самая большая нагрузка в Ивано-Франковской области – 485 человек на 10 вакансий).

По ее данным, Киев характеризуется самым высоким среди регионов Украины уровнем занятости населения трудоспособного возраста - 69,9%. Это на 5,7% больше, чем в среднем по Украине.

Как отмечается в сообщении мэрии, в Киеве продолжается рост заработной платы. Так, в июле 2009 года номинальная заработная плата возросла на 1,4% к соответствующему периоду предыдущего года и составила 3320 грн., что в 1,7 раза выше среднемесячной заработной платы по Украине. В июне этого года 91,9% работающих киевлян получали заработную плату выше прожиточного минимума для трудоспособных лиц, информирует столичная власть.

Участники заседания Координационного комитета рассмотрели также проект Программы занятости населения Киева на 2010-2011 годы, в которой уточняются и конкретизируются показатели рынка труда, мероприятия, сроки, круг ответственных лиц по обеспечению выполнения долгосрочной городской программы занятости населения.