Литвин: в ВР есть голоса для повышения соцстандартов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что в парламенте есть достаточно голосов для принятия законопроектов о повышении социальных стандартов, но он не понимает, почему депутаты из фракции Партии регионов отказываются от голосования руками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время согласительного совета.

Он отметил, что на протяжении 20 дней представители фракции Партии регионов блокировали работу ВР и не давали привычным способом принимать законы о повышении соцстандартов, а теперь отказываются голосовать и руками.

Комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА, что все законопроекты должны голосоваться руками, если уже изменена процедура относительно законопроектов о повышении социальных стандартов, В.ЛИТВИН сказал: «Нет вопросов, внесите постановление и пусть ВР его рассмотрит».

В то же время, по словам председателя ВР, уже сегодня понятно, что решение о повышении социальных стандартов не нужно.