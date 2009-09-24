Представительство ЕК: диалог ЕС и Украины продолжается

Диалог ЕС и Украины по вопросам государственной политики развития предпринимательства, начатый в феврале прошлого года премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и вице-президентом Европейской комиссии Гюнтером ВЕРХОЙГЕНОМ, продолжается.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской комиссии в Украине.

В частности, сегодня был организован практический семинар по оценке продвижения Украины во введении Европейской Хартии малых предприятий.

Семинар, который проводится с участием представителей государственного и частного секторов, организован с целью оценки содержания Индекса государственной политики – инструмента, который используется Европейской комиссией для определения продвижения во введении Хартии.

Заместитель председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Сергей ТРЕТЬЯКОВ отметил, что Госкомпредпринимательства и другие украинские институты предоставили ответы на 80 вопросов Индекса государственной политики, а задача участников семинара заключается в том, чтобы ознакомиться с содержанием документа и рекомендовать изменения, призванные способствовать повышению качества и точности представленной информации. С.ТРЕТЬЯКОВ отметил важность участия в этом процессе представителей частного сектора.

Менеджер проектов по экономическому развитию и инновационной политике делегации Европейской комиссии Михал ГОРЖИНСКИ отметил тот факт, что „совместное заявление” Европейской комиссии и правительства Украины - документ, которым было закреплено начало процесса диалога ЕС и Украины по вопросам государственной политики развития предпринимательства, содержит конкретные ссылки на Европейскую Хартию малых предприятий. Следовательно, отметил М.ГОРЖИНСКИ, очень важно провести реалистическую оценку введения Хартии в Украине, в чем и заключается цель Индекса государственной политики. “Если мы правильно определим проблемы, мы сможем их решить вместе ”,- сказал он.

Руководитель группы консультантов проекта ЕС “Поддержка разработки и введения Европейской Хартии малых предприятий в Украине” Шейн МАКОЛИ, который выступил организатором семинара, отметил, что при подготовке ответов на вопросы Индекса государственной политики и во внедрении другой, связанной с Хартией, деятельности, он вместе со своими коллегами тесно сотрудничал с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и другими украинскими партнерскими институтами. Он выразил убеждение в том, что практический семинар - это реальная возможность подготовить высококачественный документ Индекса государственной политики, который даст новый импульс для дальнейшего сотрудничества ЕС и Украины в вопросах государственной политики развития предпринимательства.

Европейская Хартия малых предприятий была принята в 2000 году главами правительств стран - членов Европейского Союза. Хартия отмечает важность роста малых предприятий, повышения их конкурентоспособности и вопросов трудоустройства, определяя при этом десять принципов, призванных содействовать такому развитию. 1 января 2010 года вступает в силу „Законодательный пакет о малом бизнесе”.