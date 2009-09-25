Эксперт: потребительские настроения украинцев улучшились

Потребительские настроения украинцев в августе текущего года улучшились.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, это улучшение связано преимущественно с хорошим урожаем. Основной вклад в улучшение Индекс потребительских настроений (ИПН) внес Индекс текущего положения (ИТП), который замеряет оценку украинцами своего благосостояния. ИТП подскочил на 11,5 пункта (месяц к месяцу) - до отметки в 54,1 пункта, объяснил экономист.

В то же время, продолжил А.БЛИНОВ, Индекс экономических ожиданий (ИЭО) вырос на скромные 2,4 пункта (м/м), достигнув отметки в 69,4 пункта. Он сообщил, что на украинском потребительском рынке продолжает преобладать сильный пессимизм: индексы рассчитываются в диапазоне от 0 до 200, где 0 означает абсолютный пессимизм, а 200 - абсолютный оптимизм.

По словам экономиста, ожидания по поводу цен и занятости продолжают оставаться глубоко пессимистическими. Так, 19 из 20 украинцев ожидают, что рост цен в ближайшие 12 месяцев ускорится, а 15 из 20 ожидают, что безработица будет расти в годичной перспективе, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Напомним, согласно совместному исследованию компании GfK Ukraine и Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине вырос в августе 2009 года на 6 пунктов - до 63,2 пункта (месяц к месяцу).