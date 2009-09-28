Рада сэкономила на зарплатах депутатов

Верховная Рада сэкономила 10 млн. гривен на зарплатах депутатов-прогульщиков. Зарплату урезали только тем депутатам, которые не проходили письменную регистрацию в дни заседания парламента, сообщает http://delo.ua/Дело.

С начала года в Верховной Раде ведется учет посещений народными депутатами заседаний парламента. Пропущенные дни учитывались при начислении парламентариям зарплаты. Таким образом, по данным комитета по регламенту и депутатской этике, на сегодняшний день удалось сэкономить около 10 млн. грн.

Как пояснил «ДЕЛУ» представитель комитета Валерий Камчатный, зарплату урезали только тем депутатам, которые не проходили письменную регистрацию в дни заседания парламента.

В числе главных штрафников — преимущественно депутаты от Партии регионов. По данным зампредседателя парламента Николая Томенко, ни разу не принимали участия в голосовании Ринат Ахметов, Антон Пригодский, Александр Лещинский, Владимир Мальцев, Сергей Кий, Сергей Момот. Еще несколько человек (среди которых, например, «нунсовец» Давид Жвания) были только на одном заседании.

Штрафов удалось избежать только 18 депутатам, которые без уважительной причины не пропустили ни одного дня работы в сессионном зале Верховной Рады.

Депутат Камчатный напомнил, что система учета посещений рабочего места народными депутатами существовала всегда, и лишь с приходом на место спикера Арсения Яценюка парламентариям стали платить полную сумму вне зависимости от количества прогулов. Вернуться к прежним порядкам народных избранников вынудил кризис.

Как сообщил замглавы регламентного комитета Сергей Сас, всего с начала года парламенту удалось сэкономить 17 млн. грн. Кроме урезания зарплат, сокращение расходов произошло за счет ограничения финансирования поездок парламентариев и их помощников. Свою долю в экономию внес и спикер Владимир Литвин, который сократил количество визитов в регионы и не использовал предусмотренные бюджетом несколько десятков тысяч гривен. Также депутаты решили отменить выделение средств на аренду помещений под приемные народных избранников, поскольку предусмотренных 160 грн. в месяц парламентарию на эти цели все равно не хватит.

В данный момент комитет по регламенту вместе с подразделениями аппарата Верховной Рады проводит перераспределение сэкономленных средств, чтобы покрыть недофинансирование парламента. Как сообщил Сас, больше всего нуждается в дополнительных средствах автобаза Верховной Рады для закупки топлива и запчастей.

Как уточнил Валерий Камчатный, в данный момент норма расходов бензина на одного депутата в день сокращена до 7 литров. По словам депутата, этого хватает на одну-две поездки, чего недостаточно. Раньше жесткого ограничения не было — парламентарий мог выездить и до 15 литров. Из-за экономии руководство парламента вынуждено было также лишить начальников департаментов Верховной Рады закрепленных за ними служебных автомобилей.

Также остро нуждается в дополнительном финансировании строительное управление парламента на проведение ремонтных работ административных зданий. В первую очередь деньги нужны на ремонт купола Верховной Рады, который начал протекать.