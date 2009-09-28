Средняя зарплата в Украине уменьшилась

Средняя заработная плата в Украине в августе 2009 года уменьшилась на 89 грн. по сравнению с июлем т.г. и на 1 сентября составила 1919 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в Киеве средняя зарплата в августе по сравнению с июлем снизилась на 194 грн. – до 3126 грн., в Киевской области – на 95 грн., до 2009 грн., в Донецкой области – на 60 грн., до 2136 грн., в Днепропетровской области – на 62 грн., до 2003 грн.

В январе-августе 2009 года средняя зарплата в Украине составила 1849 грн., в частности, в Киеве – 3082 грн., в Киевской области – 1929 грн., в Донецкой области – 2043 грн., в Днепропетровской области – 1900 грн.