Ющенко предостерегает Кабмин
От ухудшения условий для бизнеса
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает правительство от попыток ухудшить условия ведения бизнеса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
Она сообщила, что на этой неделе внимание Президента будет сосредоточено в первую очередь на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.
«Эта сфера требует постоянной работы на многих уровнях одновременно. Это в частности - и оптимизация отечественного законодательства, и диалог с украинскими и зарубежными инвесторами, и определение оптимальных условий привлечения инвестиций к конкретным объектам», – сказала она.
И.ВАННИКОВА напомнила, что вопрос улучшения инвестиционного климата был одним из ведущих в Плане действий Виктора ЮЩЕНКО «10 шагов навстречу людям» – ведь именно такое улучшение позволяет надеяться на развитие экономики и создание новых рабочих мест.
Пресс-секретарь главы государства заметила, что на этом направлении достигнуты серьезные результаты. «Несмотря на смены правительств, разницу в подходах разных правительственных команд к привлечению инвестиций, доверие к Украине сохранялось», – отметила она.
И.ВАННИКОВА заметила, что это стало следствием, с одной стороны, ряда указов Президента Украины по упрощению административных процедур и механизмов регулирования хозяйственной деятельности. Во исполнение этих указов разными правительствами принимались решения, которые облегчали административный груз на инвесторов.
С другой стороны, напомнила она, Президентом был внедрен новый формат общения власти и бизнеса – открыты экономические форумы, на которых обсуждались конкретные проблемы и по итогам которых принимались решения по устранения этих проблем.
«Во время практически каждой зарубежной поездки Президент Украины встречается с ведущими представителями бизнеса соответствующих стран, убеждая их в перспективности инвестирования в Украину», – заметила И.ВАННИКОВА.
При этом она подчеркнула, что Президент решительно выступает против любых попыток свернуть достижение Украины относительно упрощения административных процедур и механизмов регулирования хозяйственной деятельности. И.ВАННИКОВА напомнила, что на протяжении своей каденции Президент издал ряд указов, которые были направлены на облегчение административного груза на инвестора.
По словам И.ВАННИКОВОЙ, эти действия привели к тому, что объем инвестиций в украинскую экономику, по сравнению с 2004 годом, вырос в четыре раза.
Она также отметила, что Президент решительно выступает против любых попыток свернуть эти достижения и ограничить деловую активность - в частности путем возвращения нынешним правительством практики сбора налогов наперед, невозвращение налога на добавленную стоимость, инициатив по усилению административного регулирования.
Проблемы, возникшие в этих сферах, а также возможности и перспективы их решения Президент Украины намерен обсудить в ходе рабочих поездок, запланированных на текущую неделю, также добавила И.ВАННИКОВА.