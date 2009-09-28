Ющенко предостерегает Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает правительство от попыток ухудшить условия ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она сообщила, что на этой неделе внимание Президента будет сосредоточено в первую очередь на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

«Эта сфера требует постоянной работы на многих уровнях одновременно. Это в частности - и оптимизация отечественного законодательства, и диалог с украинскими и зарубежными инвесторами, и определение оптимальных условий привлечения инвестиций к конкретным объектам», – сказала она.

И.ВАННИКОВА напомнила, что вопрос улучшения инвестиционного климата был одним из ведущих в Плане действий Виктора ЮЩЕНКО «10 шагов навстречу людям» – ведь именно такое улучшение позволяет надеяться на развитие экономики и создание новых рабочих мест.

Пресс-секретарь главы государства заметила, что на этом направлении достигнуты серьезные результаты. «Несмотря на смены правительств, разницу в подходах разных правительственных команд к привлечению инвестиций, доверие к Украине сохранялось», – отметила она.

И.ВАННИКОВА заметила, что это стало следствием, с одной стороны, ряда указов Президента Украины по упрощению административных процедур и механизмов регулирования хозяйственной деятельности. Во исполнение этих указов разными правительствами принимались решения, которые облегчали административный груз на инвесторов.

С другой стороны, напомнила она, Президентом был внедрен новый формат общения власти и бизнеса – открыты экономические форумы, на которых обсуждались конкретные проблемы и по итогам которых принимались решения по устранения этих проблем.

«Во время практически каждой зарубежной поездки Президент Украины встречается с ведущими представителями бизнеса соответствующих стран, убеждая их в перспективности инвестирования в Украину», – заметила И.ВАННИКОВА.

При этом она подчеркнула, что Президент решительно выступает против любых попыток свернуть достижение Украины относительно упрощения административных процедур и механизмов регулирования хозяйственной деятельности. И.ВАННИКОВА напомнила, что на протяжении своей каденции Президент издал ряд указов, которые были направлены на облегчение административного груза на инвестора.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, эти действия привели к тому, что объем инвестиций в украинскую экономику, по сравнению с 2004 годом, вырос в четыре раза.

Она также отметила, что Президент решительно выступает против любых попыток свернуть эти достижения и ограничить деловую активность - в частности путем возвращения нынешним правительством практики сбора налогов наперед, невозвращение налога на добавленную стоимость, инициатив по усилению административного регулирования.

Проблемы, возникшие в этих сферах, а также возможности и перспективы их решения Президент Украины намерен обсудить в ходе рабочих поездок, запланированных на текущую неделю, также добавила И.ВАННИКОВА.