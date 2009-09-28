Черновецкий поднял тарифы на ритуальные услуги

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утвердил новые тарифы на ритуальные услуги в столице.

Об этом идет речь в обнародованном на веб-портале столичной власти распоряжении КГГА от 31 августа в 2009 г. № 958.

В частности, документом утверждены новые тарифы на ритуальные услуги, включенные в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, которые предоставляет ритуальная служба специализированного коммунального предприятия «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания».

Распоряжение подготовлено с учетом необходимого минимального перечня отдельных видов ритуальных услуг, утвержденного Государственным комитетом Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины.

Согласно принятому решению, установлены тарифы по 38 видам платных услуг, которые предоставляет Спецкомбинат ритуальных услуг. Так, оформление договора-заказа на организацию и проведение похорон обойдется в 31 грн. (проектом предусматривалось 39 грн.); копание могилы в зависимости от почвы, времени года и длины гроба и способа копания - от 115 (165) до 605 (777 грн.); монтаж намогильного сооружения с обустройством фундамента - от 384 (491) грн. до 898 (1 тис.146) грн. в зависимости от веса памятника; демонтаж намогильного сооружения от - 58 (74) до 146 (188) грн. в зависимости от веса памятника и времени года, когда осуществляются работы.

Стоимость оформления свидетельства о захоронении составляет 3,66 грн. (5 грн.)

Кроме того, для Спецкомбината установлены тарифы на осуществление подзахоронения или захоронения урн с прахом. В частности, подзахоронение в нишу, расположенную в колумбарной стене на городских кладбищах будет стоить 110 (141) грн., подзахоронение урны в существующую могилу – 30 (39) грн. летом и 45 (57) грн. зимой. Захоронение урны с прахом умерших в колумбарную нишу установлено в размере 27 (35) грн. Захоронение (подзахоронение) урны с прахом в колумбарную нишу обустроенного склепа будет стоить 54 (69) грн.; захоронение урны в нишу, расположенную в колумбарной стене на городских кладбищах, – 210 (269) грн.

Все указанные цены включают НДС.

В распоряжении отмечено, что льготы на оплату ритуальных услуг и помощь на похороны предоставляются в соответствии с действующим законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, киевская власть с начала этого года несколько раз возвращалась к пересмотру действующих в столице тарифов на ритуальные услуги. Так, распоряжение КГГА от 26 января с.г. предусматривало широкий перечень услуг на захоронение и кремацию. В частности, в него были включены услуги и определены соответствующие тарифы: на копание могил - от 330 грн. до 1 тыс. 280 грн. в зависимости от времени года, почвы, и размера гроба; на захоронение урны с прахом - от 55 до 430 грн.; на монтаж памятника в зависимости от его веса - от 625 до 1 тыс. 530 грн.; на демонтаж намогильного сооружения в зависимости от времени года и веса - от 120 до 310 грн.

22 мая прокуратура столицы проинформировала, что ведомство внесло представление городскому председателю Киева об устранении нарушений в сфере предоставления ритуальных услуг. По информации прокуратуры, тарифы на ритуальные услуги, введенные в действие распоряжением КГГА №81 от 26.01.09, противоречат действующему законодательству, поскольку установлены без должного экономического обоснования, со значительным завышением его отдельных составляющих и уровня рентабельности, в результате чего такие тарифы безосновательно повысились в 2-5 раз.

5 июня Киевская городская государственная администрация обнародовала новое распоряжение о тарифах на ритуальные услуги, которые предоставляет КП “Киевский крематорий” и которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг. Данным документом признано утратившим действие распоряжение от 26 января 2009 г. “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг”.

15 сентября столичная власть обнародовала проект распоряжения об установлении новых повышенных тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, которые предоставляют специализированные коммунальные предприятия «Киевский крематорий» и «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания».