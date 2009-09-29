ТМ «Златогор» - генпартнер «Мотокросса Наций ЕВРО-2009»

Командный Чемпионат Европы, который еще называют Европейскими Олимпийскими играми по мотокроссу, состоялся впервые в Украине. Об этом сообщил УНИАН глава пресс-службы ГК «Петрус» (в состав которой входит Золотоношский ЛВЗ «Златогор») Александр Петруленков.

Право на проведение этих престижных соревнований предоставляется на конкурсной основе стране-победителю не чаще одного раза в 25-30 лет! С 18 по 20 сентября столица Буковины Черновцы, принимали самые престижные соревнования в Европе по мотокроссу, и впервые в истории сборная Украины завоевала «бронзу», пропустив вперед лишь Голландию и Италию.

Кубок Наций – грандиозное спортивное шоу международного уровня, прошло в Черновцах с большим успехом, собрав рекордное количество зрителей, порадовав их красочным зрелищем бескомпромиссной борьбы.

ТМ «Златогор» традиционно поддерживает украинский спорт.

Основатели ГК „Петрус ” – Николай Петренко и Людмила Русалина, видят социальную миссию своей компании не только в развитии национального производства, создании новых рабочих мест, но и в развитии спорта, поддержке важных общественных, благотворительных, духовных и культурных начинаний. ГК «Петрус» выступала со организатором и меценатом «Дней Европы в Украине», "Дней Киево-Печерской Лавры в Париже", «Венского бала», издания в Украине книги Сандры Руловс "Первая леди Грузии. Рассказ идеалистки", «Дней Украины в Греции», «Дней Украины в Монако» и многих других проектов. Строительство новой церкви в Черниговской области и помощь Киево-Печерской Лавре в возведении Кафедрального Свято-Воскресенского собора – новые проекты в области духовности, инициированные основателями «Петрус» на ближайшую перспективу.