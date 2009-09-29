В Германии женщины получают на 23% меньше мужчин

Чем ниже зарплаты по профессии в целом – тем больше в этой сфере процент сотрудников-женщин, сообщает Дело. Например, по данным Федеральной статистической службы Германии, женщины в частных компаниях получают в среднем на 23% меньше, чем мужчины, а в государственных – в среднем на 7%, но, в зависимости от профессии и сферы занятости, эта разница в зарплате сотрудника-мужчины и сотрудницы-женщины может быть равна и 15%.

При этом чем ниже зарплаты по профессии в целом – тем больше в этой сфере процент сотрудников-женщин. Например, в сфере образования, по низкооплачиваемым должностям процент женщин очень высок, а вот среди работников сферы образования, где предполагаются высокие зарплаты, женщин, наоборот, меньше, чем мужчин.

В то же время немецкие женщины в частных компаниях намного реже, чем мужчины, становятся руководителями. Хотя тут нужно отметить, что этого неравенства не наблюдается в государственных компаниях – там число руководителей-мужчин и руководителей-женщин одинаково.

И такая ситуация имеет место не только в Германии. Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенному по 30 странам, средний уровень зарплат женщин из экономически развитых стран (с высшим образованием) по-прежнему значительно ниже уровня зарплат, получаемых мужчинами на аналогичных должностях: женщины получают 134 тыс. долларов, тогда как средняя зарплата мужчин составляет 186 тыс. долларов в год. Исследователи объясняют это тем, что женщины все еще меньше мужчин ориентированы на развитие карьеры – и больше мужчин – на семью.

Однако все-таки доходы женщин могут в разы отличаться в зависимости и от страны проживания. Влияют на уровень доходов и налоги.

Например, согласно исследованию, опубликованному на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), американки с высшим образованием получают в несколько раз больше, чем, например, шведки. По данным этого исследования, в течение жизни благодаря наличию высшего образования американка зарабатывает на 367 тыс. долларов больше, чем если бы у нее не было диплома. Тогда как для шведок эта разница составляет только 65 тыс. долларов.

Как заявил автор ежегодного доклада о состоянии образования в странах ОЭСР Андреас Шлейхер: "Если Вы обладаете высокими способностями и проживаете в США, то рынок труда платит Вам много, а налогов при этом Вы платите мало. Однако в аналогичной ситуации в Швеции Вы платите гораздо больше налогов".