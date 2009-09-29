Эксперт: Кабмин больше не введет дополнительные платежи в ПФУ

Дополнительные платежи в Пенсионный фонд Украины не будут повторно введены в этом году, поскольку правительство опасается потерять потенциальную электоральную поддержку 1 млн. частных предпринимателей, а в Верховной Раде такая инициатива обречена на провал в нынешних условиях.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, полагает он, «решение суда не должно сильно повлиять на доходы Пенсионного фонда, поскольку введение дополнительных платежей не сопровождалось жесткими механизмами контроля за уплатой, и большинство частных предпринимателей не вносили эти платежи».

В то же время, отметил экономист, повышение доходов ПФУ было одним из основных условий получения второго транша кредита stand-by от МВФ. С нынешним упразднением соответствующего решения, а также в условиях планируемого правительством дефицита Пенсионного фонда в 2010 году в размере 17,9 млрд. грн., отношения Украины с МВФ могут осложниться еще больше, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября т.г. Окружной административный суд Киева удовлетворил иски около 2 тыс. частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины и признал недействительным постановление правительства № 366 «Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами – субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения».

Этим же постановлением суд остановил действие данного постановления Кабмина до вступления решения в законную силу, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета Министров №366 с 1 мая 2009 года на частных предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения, возложена обязанность платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.