Эксперт: реальное сокращение зарплаты составит 10%

Среднегодовое реальное сокращение заработной платы в Украине в 2009 году составит 10%.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, сокращение зарплат в августе т.г. по отношению к предыдущему месяцу было связано с сезонными факторами, сосредоточенными преимущественно в отраслях сельского хозяйства и образования.

Как сообщил экономист, в номинальном выражении зарплаты в августе сократились на 4,4% в месячном измерении, но выросли на 2,5% в годовом. В реальном выражении зарплаты сократились на 11,3% (г/г) в августе и на 10,3% за восемь месяцев т.г., отметил А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, средняя заработная плата в Украине в августе 2009 года уменьшилась на 89 грн. по сравнению с июлем т.г. и на 1 сентября составила 1919 грн.

В Киеве средняя зарплата в августе по сравнению с июлем снизилась на 194 грн. – до 3126 грн., в Киевской области – на 95 грн., до 2009 грн., в Донецкой области – на 60 грн., до 2136 грн., в Днепропетровской области – на 62 грн., до 2003 грн.

В январе-августе 2009 года средняя зарплата в Украине составила 1849 грн., в частности, в Киеве – 3082 грн., в Киевской области – 1929 грн., в Донецкой области – 2043 грн., в Днепропетровской области – 1900 грн.