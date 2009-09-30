Кабмин намерен повысить зарплату библиотекарям

Правительство намерено с 1 октября на 50% повысить зарплату библиотекарям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Есть такие категории людей в стране, к которым относятся, в том числе и работники библиотечной сферы, которых необходимо поддержать безотлагательно. Мы посоветовались и приняли решение с 1 октября всем работникам библиотек повысить заработную плату на 50%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер-министр сообщила, что с 1 января 2010 года работникам библиотек будет выплачиваться материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска. По ее словам, на эти цели в проекте государственного бюджета на 2010 год предусмотрено 239 млн. грн.