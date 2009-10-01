Стажировка аспирантов за рубежом будет вестись за счет вузов

Кабинет министров Украины постановлением № 1015 от 23 сентября урегулировал вопрос стажировки аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство установило, что в 2010-2011 годах стажировки аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом осуществляются за счет средств высших учебных заведений и научных учреждений, которые направляют на стажировку, а также грантов и других источников.

Кроме того, правительство утвердило положение о стажировке аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях в Украине и за рубежом.

Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.