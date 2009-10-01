Минимальная зарплата повышена на 20 гривен

В Украине с 1 октября минимальная заработная плата увеличивается на 20 гривен - с 630 до 650 грн.

Это предусмотрено статьей 55 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год".

В частности, Кабинет министров установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 года в размере 605 грн., с 1 апреля - 625 грн., 1 июля - 630 грн., 1 октября - 650 грн., 1 декабря 2009 года - 669 грн.

Как сообщалось, правительство планирует на протяжении 2010 года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году. Это предусмотрено проектом Госбюджета на 2010 год.

В частности, в 2010 году минимальная зарплата в месячном исчислении будет установлена, исходя из размера минимальной зарплаты в декабре 2009 года и прогнозного индекса потребительских цен 2010 года, на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 1 января 2010 года - 681 грн., 1 апреля - 686 грн., 1 июля - 700 грн., 1 октября - 719 грн. и с 1 декабря - 778 грн.