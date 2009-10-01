Зарплаты в сфере образования, медицины и культуры вырастут

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что зарплаты в сфере образования, медицины и культуры к концу 2010 года увеличатся на 32%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на встрече с директорами школ Украины.

«Мы для себя наметили – это образование, здравоохранение и культура. И мы будем не всем сразу поднимать (зарплату), как только экономика будет становиться на ноги, а только вот по этим узким направлениям, в которых нужно довести до уровня промышленности среднюю заработную плату», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства напомнила, что 1 января 2010 года вводится надбавка к должностному окладу работников среднего образования, а также доплата за стаж – в системе здравоохранения. «В итоге, за год заложено повышение на уровне 32% - это пока что то, что на эту минуту мы можем сделать, а в дальнейшем мы будем это усиливать и делать так, насколько это будет возможно и насколько будет позволять экономика», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.