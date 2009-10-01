Размер минимальной пенсии вырастет

С 1 октября 2009 г. размер минимальной пенсии для неработающих пенсионеров увеличивается на 14,2 грн. – до 572,4 грн.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики Украины, переданном УНИАН.

Данное повышение пенсии предусмотрено постановлением Кабинета министров от 11 марта 2009 г. №198 „Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”.

Согласно постановлению, с 1 октября размер повышения к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной соцпомощи инвалидам с детства и детям–инвалидам, лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам увеличивается в 2 раза – с 14,2 грн. до 28,4 грн.