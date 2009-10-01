Соцпомощь для инвалидов с детства вырастет

Размер государственной социальной помощи для инвалидов с детства I группы с 1 октября составляет 775,4 грн. для неработающих и 747 грн. – для работающих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, это предусмотрено постановлениями Кабинета Министров от 26 марта 2008 г. №265 «Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан», от 16 июля 2008 г. №654 «О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан» и от 11 марта 2009 г. №198 «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан».

Кроме того, для инвалидов с детства ІІ и ІІІ групп предусмотрены выплаты социальной помощи в размере 572,4 грн. для неработающих и 544 грн. – для работающих. Для детей-инвалидов (без надбавки на досмотр) с 1 октября соцпомощь составит 572,4 грн., для детей-инвалидов с надбавкой на досмотр – от 655,5 до 727,5 грн., для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой с надбавкой на досмотр – от 829,8 до 901,8 грн.

На сегодняшний день на учете в органах труда и социальной защиты населения находится свыше 294 тыс. инвалидов с детства и детей-инвалидов.