Уровень безработицы в еврозоне вырос

В августе этого года уровень безработицы с учетом поправки на сезонность возрос в еврозоне до 9,6% против 9,5% в июле 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах - членах Европейского Союза (ЕС-27) в августе также вырос и составил 9,1% против 9% в июле-2009.

В августе самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Нидерландах (6,3%) и Австрии (4,7%).

Самый высокий уровень безработицы в августе наблюдался в Испании (18,9%) и Латвии (18,3%).

По данным Евростата, в целом в августе не имели работы 15,165 млн. чел. в еврозоне и 21,872 млн. – в ЕС-27.

В августе 2008 года уровень безработицы в еврозоне составлял 7,6%, в ЕС-27 – 7,0%.

***В зону евро с 2009 года входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.