ВР не будет работать, пока не примет закон о "минималке"

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявляет, что Верховная Рада Украины не будет работать в пленарном режиме, пока не примет закон о повышении минимальных социальных стандартов для менее всего социально защищенных слоев населения.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью телеканалу «Интер».

«На будущей неделе… Неделя покажет, насколько парламент, депутаты готовы сейчас изменить свое отношение к людям. И первый вопрос, который мы поставим, – о повышении пенсий и социальных стандартов для наиболее незащищенных людей в нашем государстве: детей-сирот, многодетных семей, пенсионеров», - сказал политик, отвечая на вопрос, будет ли продолжать фракция Партии регионов блокировать пленарную работу ВР на будущей неделе.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз отметил, «если этот закон не будет рассматриваться, и он не будет принят, обычно, ни один другой вопрос в парламенте рассматриваться не будет».