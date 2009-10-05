Безработица в США продолжила рост – до 9,8%
10:23, 05 октября 2009Соцполитика
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В прошлую пятницу были официально обнародованы данные об уровне безработицы в США в сентябре 2009г. - безработица выросла на 0,1 процентного пункта и составила 9,8%.
Эта новость очень отрицательно была воспринята мировой экономикой. Фактически после ее появления упали все ведущие фондовые индексы, начала резко снижаться цена нефти и других биржевых металлов, а золото стало дорожать. Аналитики считают: то обстоятельство, что экономика США не может остановить рост безработицы, - опасная тенденция. Все чаще эксперты высказываются, что выход из кризиса будет затяжной, минимум два-три года.
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