Безработица в США продолжила рост – до 9,8%

В прошлую пятницу были официально обнародованы данные об уровне безработицы в США в сентябре 2009г. - безработица выросла на 0,1 процентного пункта и составила 9,8%.

Эта новость очень отрицательно была воспринята мировой экономикой. Фактически после ее появления упали все ведущие фондовые индексы, начала резко снижаться цена нефти и других биржевых металлов, а золото стало дорожать. Аналитики считают: то обстоятельство, что экономика США не может остановить рост безработицы, - опасная тенденция. Все чаще эксперты высказываются, что выход из кризиса будет затяжной, минимум два-три года.