Работающие пенсионеры получают меньше положенного

Работающим пенсионерам выплачивают меньше средств, чем предусмотрено законодательством.

В частности, как сообщили УНИАН в Украинском Хельсинском союзе по правам человека, Постановление Кабинета министров № 530 «Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан» предусматривает, что в случае пересчета пенсии с большего заработка с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения, должен применяться показатель среднемесячной заработной платы за год, предшествующий пересчету пенсии.

Однако, по данным правозащитников, Министерство труда и Пенсионный фонд Украины принимают разъяснение, в котором определено, что пересчет пенсии в 2009 году проводится с применением показателя заработной платы за 2007 год.

«Это значит, что в этом году у нас есть большое количество обманутых пенсионеров, которым выплатили меньше средств, чем предусмотрено правительством. Ведь, оказывается, письмо министерства почему-то является важнее постановления Кабмина", - заявляют в УХСПЧ.

В Министерстве труда и социальной политики Украинскому Хельсинскому союзу по правам человека сообщили, что этот вопрос нуждается в урегулировании путем внесения изменений в законы, которые регулируют пенсионное обеспечение.

"Но до его законодательного решения государство должно действовать в соответствии с законодательством, а не искать пути как сэкономить на пенсионерах", - заявляют в связи с этим правозащитники.