«Минималку» повысят за счет чиновника? А, может, эмиссии…

Похоже, парламентарии таки нашли «общий язык». Сегодня трибуна Верховной Рады к всеобщему удивлению не была заблокирована, и народные избранники отважились решить судьбу «минималки». Остается только догадываться о тонкостях переговорного процесса. В результате проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году» был принят в первом чтении. К тому же Рада сократила процедуру рассмотрения во втором чтении данного документа с 14 дней до 7.

Предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Конечно, нет ничего плохого, что в такой кризисный момент о нас не забывают. И дело не только в заботе об электорате со стороны «регионалов», в опеке они ничем не отличаются от власти. Так, с 1 октября размер минимальной зарплаты вырос на 20 грн.(!) – до 650 грн. И это уже четвертое в течение года повышение «минималки». А, как уверяют в Минтруда, согласно законодательству, с 1 декабря т.г. размер минимальной зарплаты достигнет уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения - 669 грн. Годовой рост минимальной зарплаты составит 11%.

Но, увы, октябрьское повышение «минималки» никак не отразится на бюджетниках, чьи оклады выше минимальной зарплаты. А тут еще Кабмин продлил на весь 2009 г. введенный им в декабре 2008 года мораторий на кратный перерасчет должностных окладов по Единой тарифной сетке (ЕТС). Зарплату ниже минимальной получают работники, выполняющие неквалифицированную работу - дворники, курьеры, уборщицы. Поэтому у них с 1 октября доходы подтянутся до 650 грн.

Октябрьское повышение не повлияет и на размер минимального пособия по безработице (на сегодня для застрахованных лиц оно составляет 500 грн., для незастрахованных — 360 грн.). Дело в том, что размер пособия зависит от минимального прожиточного минимума, который в течение года пересмотрен не был. Кроме того, выплата пособия регулируется Фондом социального страхования на случай безработицы.

Остается только спросить, по каким параметрам рассчитывают этот «зарплатный подарок». Или лучше поинтересоваться у сограждан, как удается жить на эти деньги?.. И все бы ничего, если бы это касалось только наших кошельков. Но есть бюджет, который и так трещит по всем швам. Дополнительную нагрузку он просто не выдержит. Такой социальный популизм до добра не доведет, особенно с учетом экономической ситуации. Кабмин уже расплачивается за свою социальную ориентированность – госбюджет, по данным Минфина, за январь-август т.г. сведен с дефицитом 14,6 млрд. грн. А к концу года, по прогнозу экс-министра финансов Виктора Пинзеника, госдолг может превысить 33% ВВП. И что дальше…

Не все "за"

Эксперты в одни голос говорят об угрозе таких популистских шагов. Так, экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, считает, «данная инициатива была бы очень вредной с точки зрения восстановления украинской экономики». Он пояснил, что зарплаты во многих отраслях привязаны к минимальной, и ее увеличение на 30%-35% означало бы аналогичное повышение издержек частного сектора на оплату труда, подавляя зародыши роста украинского промышленного производства и подталкивая бизнес к сокращению персонала.

С ним сходится во мнении руководитель немецкой группы советников при правительстве Рикардо Джуччи. Он предостерегает, что стабилизация экономики страны под угрозой из-за популизма политиков. В интервью “Немецкой волне” он отметил, что на смену внешним рискам, таким, как дефицит торгового баланса или нехватка внешних кредитных ресурсов, пришли внутренние.

«Это в первую очередь риски, связанные с выборами. Существует угроза завышенных бюджетных расходов, которые нечем покрывать. Если их будет финансировать Нацбанк, это приведет к высокой инфляции. В противном случае будет расти дефицит бюджета, что также рискованно. Может быть сорвана программа сотрудничества с МВФ», - предостерег Р.Джуччи.

Относительно повышения зарплат, пенсий и других социальных расходов он отметил: «Финансирование такого рода расходов выглядит сомнительно. Способы, которыми это можно было бы сделать, не способствовали бы стабилизации”.

О финансовом крахе в связи с принятием парламентом решения о повышении «минималки» в очередной раз говорит и власть. Кому, как не ей знать, чего стоит «заигрывание» к народу…

Так, первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов считает, что принятие в первом чтении законопроекта о повышении социальных стандартов – «это не просто популизм, это системная антигосударственная работа, направленная на полную дестабилизацию финансовой системы Украины».

По его мнению, в парламенте состоялось «достаточно опасное событие – при поддержке Партии регионов и группы, которая ориентирована в НУ-НС исключительно на Виктора Ющенко, был принят в первом чтении закон о повышении социальных стандартов». Он считает, что принятие в целом данного закона «может привести к полному разрушению финансовой системы нашего государства», поскольку не предусмотрены источники финансирования дополнительных расходов из госбюджета, остается один путь – эмиссия, которая может «окончательно уничтожить гривню».

С ним полностью согласна министр труда и социальной политики Людмила Денисова. Она считает, что единственным способом реализации предложений Верховной Рады о повышении социальных стандартов является эмиссия денег.

«Тяжело адаптировать такие решения, если в государстве нет денег. Тот дефицит, который заложен при планировании бюджета на 2010 год, составляет 4%, и за этот дефицит нас все критикуют. Для того, чтобы обеспечить все выплаты, принятые уважаемыми народными депутатами, нужно 72 млрд. грн., из них 22 млрд. – для Пенсионного фонда. Пусть уважаемые депутаты подскажут, где их взять, если это только не инфляционный источник. Нужно включить станок и напечатать?», - сказала министр.

Кричат о недопустимости принятия указанного решения и работодатели. Они требуют от государства адекватных условий ведения бизнеса ради увеличения заработной платы работникам.

«Работодатели осознают необходимость увеличивать доходы работников и готовы воспринять необходимость повышения минимальной заработной платы, однако они ожидают адекватных действий власти, что создаст объективные экономические условия для социально ответственного бизнеса, который сможет реализовать такую нелегкую, но необходимую задачу» - говорится в их обращении к власти.

Рада нашла выход

Но депутаты, кажется, нашли выход (уж какими доводами пользовались «регионалы»?). Верховная Рада приняла за основу проект постановления «Об осуществлении дополнительных мер по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины, направленных на повышение размеров государственных социальных стандартов и гарантий».

Как отметила на заседании парламента автор данного проекта постановления Анна Герман (фракция Партии регионов), документом предусматривается, что должны быть уменьшены ассигнования государственных распорядителей государственных средств и приведены в соответствие бюджетные назначения госбюджета-2009 путем представления правительством на рассмотрение ВР соответствующих предложений.

Данным проектом постановления предусмотрено, что высвобожденные средства должны быть направлены исключительно на увеличение расходов государственного бюджета Украины с целью повышения размеров государственных социальных стандартов и гарантий.

В ответ заместитель министра финансов Владимир Матвийчук отметил, что принятие такого документа является нецелесообразным, поскольку в нем речь идет о сокращении выплат для государственных служащих. По его словам, на сегодняшний день среднемесячная заработная плата в местных государственных администрациях составляет 1 тыс. 700 грн., а в органах местного самоуправления – в среднем 2 тыс. грн.

Он также отметил, что, если речь идет о государственных учреждениях, «как это написано в проекте постановления», то среднемесячная зарплата в сфере образования составляет 1 тыс. 500 грн. По мнению В.Матвийчука, сокращение для этих категорий служащих заработной платы вдвое «просто ужасно и недопустимо». Он добавил, что если речь идет о высокопоставленных должностных лицах, то это не решает проблемы в целом. По его словам, это «не больше 4 тысяч человек, и это абсолютно не является источником финансирования 100 млрд. расходов, которые предлагаются на социальные потребности».

Кстати, тут хочется вспомнить, как депутатов лишали оплаты дней, которые они не провели в трудах праведных. Это не только «прогул» заседаний, но и блокирование работы Рады. Тогда, забыв о противостоянии, они в унисон вспомнили о законе, дескать, противоречит. Конечно, свои кровные не хочется терять. А поделиться - вообще под большим вопросом…

Нам остается только подождать, откуда все-таки возьмут деньги наши законотворцы, а еще выяснить, кто такие чиновники… Причем это нужно сделать обязательно с учетом того, что правительство, согласно проекту бюджета-2010, планирует на протяжении следующего года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. Между тем, по прогнозам аналитиков, дыры в бюджете и в будущем году меньше не будут.

Но не стоит расстраиваться - щедрость наших «верхов» не знает границ, а в преддверии выборов особенно. Нас не только завалят добавками к зарплатам и пенсиям, но еще и «проднаборами». Если в такой заботе доживем, увидим…

Оксана Павловская (УНИАН)