Повышение соцстандартов нарушит финансовый баланс страны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что принятый Верховной Радой в первом чтении проект закона о повышении социальных стандартов направлен на разрушение финансового баланса страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на заседании правительства.

«Вчерашний законопроект о фантастическом, необоснованном, необеспеченном доходами бюджета повышении социальных стандартов - я хочу сказать, что вчера было совершено преступление против Украины, преступление против каждого человека», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что граждан Украины «нагло, махрово обманули». «То, что вчера было предложено и проголосовано абсолютно на основании преступной, популярной деятельности кандидатов в Президенты, – это атомная бомба, которая заложена под финансовую систему страны, это взрыв, который может разнести на кусочки финансовую систему Украины. Для того чтобы выполнить эти предвыборные популистские обещания, половине кандидатов, которые сидят в парламенте, необходимо иметь второй бюджет страны», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО предполагает, что этот законопроект не будет принят в целом. «Я убеждена, что окончательного голосования за это преступление не будет, потому что это не повышение зарплат и пенсий, а это попытка забрать у всех то, что есть, потому что финансовая система будет разрушена, после того как этот закон станет реальностью», - пояснила она.

Глава правительства убеждена, что закон с такими высокими показателями прожиточного минимума и минимальной заработной платы не сможет реализовать ни один Президент и ни одно правительство.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.