Денисова: для повышения соцстандартов потребуется эмиссия

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА считает, что единственным способом реализации предложений Верховной Рады о повышении социальных стандартов является эмиссия денег.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Л.ДЕНИСОВА высказала сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о повышении в 2010 году прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Тяжело адаптировать такие решения, если в государстве нет денег. Тот дефицит, который заложен при планировании бюджета на 2010 год, составляет 4%, и за этот дефицит нас все критикуют. Для того чтобы обеспечить все выплаты, принятые вчера уважаемыми народными депутатами, нужно 72 млрд. грн., из них – 22 млрд. – для Пенсионного фонда. Пусть уважаемые депутаты подскажут, где их взять, если это только не инфляционный источник. Нужно включить станок и напечатать?», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Кроме того, министр отметила, что для реализации таких предложений предприятиям также придется увеличить не менее чем на 15% фонд оплаты труда. «Ведь все предприятия должны будут всем своим работникам пересчитать заработные платы от нового размера минимальной зарплаты», - пояснила она.

«Народные депутаты противоречат сами себе – сначала они говорят, что страна в разрухе, ее добили до невозможности, что ВВП упало больше, чем за все годы независимости… Тогда, скажите – где найти эти 72 млрд.? Если там сидят ведущие финансисты и экономисты, они считают себя суперклассными специалистами - пусть подскажут нам, как это сделать. Выход – только включать станок, тогда обесценится гривня, и это просто уничтожение финансовой стабильности», - отметила Л.ДЕНИСОВА.

Министр подчеркнула, что при наличии экономических возможностей и финансовых ресурсов правительство первым инициировало бы повышение уровня социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.