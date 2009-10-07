ВР 20 октября рассмотрит законопроект о повышении соцстандартов

Верховная Рада Украины 20 октября рассмотрит во втором чтении законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.