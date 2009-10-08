Денисова: Закон о соцстандартах повышает пенсии на 60 коп.

Принятый депутатами Верховной Рады закон о социальных стандартах повышает минимальные пенсии только на 60 копеек.

Об этом в эфире «5-го канала» заявила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

«Они хотят повысить минимальные пенсионные выплаты на 60 копеек каждому пенсионеру. Минимальная выплата сейчас составляет 572,4. Они предлагают 573 гривни. А один день работы депутатов – это 2 миллиона гривен. Так может эти деньги и нужно искать у депутатов», - отметила министр.

На вопрос, почему правительство не соглашается поднять выплаты лишь на 60 копеек, Л.ДЕНИСОВА сказала, что в законопроекте есть другие риски, которые «вызовут инфляцию, уничтожат гривну».

Министр выразила мнение, что закон не будет выполнен. «Нет ресурсов в государстве», - заверила она.

Отвечая на вопрос, что она думает о попытке регионалов отправить ее в отставку Л.ДЕНИСОВА сказала, что ее это не волнует.

«Я государственный человек, опытный политик. И буду на этой или другой должности работать на это государство», - заявила она.

Л.ДЕНИСОВА также не стала прогнозировать возможность назначения новых министров в правительство, поскольку парламент, по ее словам работает как «мерцательная терапия», отмечает «Украинская правда».