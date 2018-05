SEC ведет расследование

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, или SEC) начала расследование деятельности крупнейшей в мире сети клиник - американской компании Hospital Corporation of America (HCA). Компанию обвиняют в манипулировании своим балансом и отчетными данными, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия, сообщает k2kapital..

Особо пристальное внимание следствия привлекла деятельность Лондонского подразделения HCA. Совместно с Королевской таможенной службой Великобритании американские следователи изучают подлинность десятков тысяч счетов за услуги медсестер и сиделок, утверждают источники газеты.

В HCA подтвердили факт следствия и заявили, что считают обвинения американского регулятора необоснованными и "намерены сотрудничать со следствием". В свою очередь представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам отказался от комментариев.

Это не первый скандал, связанный с американской компанией. В середине 1990-х годов в отношении HCA велось крупное расследование, в результате которого компании выставили значительный штраф за нарушение правил предоставления услуг здравоохранения. В 2003 году компания выплатила правительству США $1,7млрд., чтобы урегулировать претензии правоохранительных органов, которые обвинили компанию в мошенничестве по государственным программам медицинского страхования. Тогда же был замещен весь руководящий состав компании.

Сеть HCA насчитывает более 160 клиник в США и Великобритании, ежегодно медики компании обслуживают несколько миллионов пациентов. В 2006 году акционерная компания HCA была куплена за $33 млрд. консорциумом инвесторов, в том числе и представителями менеджмента и членами семьи американского сенатора Билла Ферста (Bill Frist).