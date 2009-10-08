В странах ОЭСР уровень безработицы достиг 8,5%

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам сентября 2009 года уровень безработицы достиг 8,5%. Это самый высокий показатель безработицы ОЭСР со времен Второй мировой войны. ОЭСР объединяет 30 развитых стран мира.

Рост безработицы очень пугает развитые страны. Для их экономик показатель безработицы выше 6-7% - проблема, а столь высокий рост - большая проблема. Для этих стран данный показатель - снижение покупательной способности, а как результат - падение ВВП и рост инфляции (стагфляция).