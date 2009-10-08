В проекте бюджета-2010 заложено 11,2 млрд.грн. на зарплаты шахтерам

В проекте Госбюджета-2010 на выплату заработных плат шахтерам заложено 11,2 млрд. грн., что на 1,2 млрд. грн. больше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

На пенсионное обеспечение в 2010 г. из бюджета страны планируется выделить 4,2 млрд. грн., что почти на 200 млн. грн. больше, чем в прошлом году, сказала депутат.

«Если нынешний год со всей очевидностью можно назвать годом повышения социальных стандартов в угольной промышленности, то следующий, 2010-й, станет годом масштабных инвестиций и реформ в отрасли», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

При этом впервые, подчеркнула она, значительные средства вкладываются в модернизацию и реформирование отрасли.

Из средств Стабилизационного фонда в 2010 г. будет выделено 6,8 млрд. грн., которые направляются, главным образом, на удешевление кредитов и инвестиционных проектов для угле- и торфодобывающих предприятий, а также на повышение безопасности шахт (в том числе, на внедрение системы "УТАС"). Кроме того, проект бюджета предполагает государственные гарантии по кредитам на строительство новых участков добычи, техническое переоснащение существующих шахт, закупки и капитальный ремонт горно-шахтного оборудования в объеме до 6,5 млрд. грн. Только на новые научно-исследовательские разработки в следующем году запланировано выделить 42,3 млн. гривень.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что ни в одном из украинских бюджетов еще не закладывались такие средства на модернизацию угольной отрасли. «Мы переходим от простого «кормления» углепрома к его инвестированию. Государство в 2010-м году станет масштабным инвестором угольной промышленности», - подчеркнула она.