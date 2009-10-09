17 октября пройдут акции с требованием вернуть зарплатные долги?

Федерация профсоюзов Украины призывает все профсоюзные организации 17 октября, в Международный день борьбы с бедностью, провести коллективные протестные акции и выдвинуть требования к работодателям и органам власти вернуть трудящимся долги по заработной плате и повысить ее.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении ФПУ, принятом постановлением президиума Федерации профсоюзов Украины 23 сентября.

ФПУ обращается к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и народным депутатам Украины с требованием безотлагательно вернуть народу справедливые государственные социальные стандарты и гарантии, утвердить объективно рассчитанные и индексированные на рост цен прожиточный минимум, минимальную заработную плату и обеспечить их в государственном бюджете Украины, начиная с 2009 года. “Система социальной защиты должна полностью компенсировать людям потери от подорожания стоимости жизни”, - отмечается в обращении.

Профсоюзы также требуют от работодателей выполнить свою законную обязанность - своевременно и достойно заплатить каждому за выполненную работу. “Если вы - патриоты Украины, поймите - не может быть сильной экономики и богатого бизнеса с бедными работниками”, - подчеркивается в документе.

Как отмечают в ФПУ, ежегодно 17 октября мир отмечает Международный день борьбы с бедностью. В 2000 году Украина, как и большинство стран мира, по инициативе ООН одобрила Декларацию тысячелетия, главным заданием которой определено до 2015 года сократить вдвое количество людей, живущих в условиях чрезвычайной бедности.

Однако, несмотря на Стратегию преодоления бедности и ряд других нормативных актов, принятых в Украине, заявляют в ФПУ, по-прежнему, лишь по официальным данным, в бедности живет каждый четвертый украинец. Более того, жизненный уровень резко ухудшился на протяжении последнего года из-за подорожания продуктов питания и жизненно необходимых товаров, безмерное и бесконтрольное повышение жилищно-коммунальных тарифов.

Продолжает расти безработица и неполная занятость. На протяжении года, по данным ФПУ, задолженность по зарплате возросла вдвое - до 1,6 млрд. грн. В 2009 году произошел беспрецедентный случай - впервые с 2004 года 8 миллионов пенсионеров стали официально бедными, поскольку через искусственно уменьшенный до 498 грн. прожиточный минимум их пенсии стали ниже черты бедности, которая составляет 778 грн.

”Профессиональные союзы расценивают такое состояние как полный провал Стратегии преодоления бедности, которая утверждена Президентом и должна была бы выполняться правительством, и никакие ссылки на кризис не выдерживают критики. Банки и бизнес, при поддержке государства, не упустили шанса разбогатеть даже на кризисе за счет обнищания работающих людей”, - говорится в обращении.

Такая антисоциальная политика, считают в ФПУ, проводится под давлением международных финансовых учреждений, в частности Международного валютного фонда, который продолжает настаивать на последующем сужении социальных гарантий, повышении цен на газ и ЖКУ. Потому Президиум ФПУ поддерживает позицию Международной конфедерации профсоюзов, членом которой является, направленную против стремления Всемирного банка и других финансовых структур улучшить ведение бизнеса за счет ослабления системы социальной защиты.

В связи с этим ФПУ обращается к профсоюзным организациям всех уровней провести на протяжении октября и, в частности, 17 октября, коллективные протестные акции с требованиями безусловного выполнения коллективных договоров, возвращения долгов по зарплате и ее повышения.