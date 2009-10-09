Эксперт: в Украине нужно вводить почасовую оплату труда

В Украине необходимо ввести почасовую оплату труда и дополнительные выплаты для тех, у кого минимальная или близкая к минимальной заработная плата.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Владимир ЛАНОВОЙ.

«Украине необходимо переходить на почасовую заработную плату и не устанавливать минимум в месяц. Для многих является приемлемым работать 10-15 дней в месяц, подрабатывать в других местах», – сказал эксперт. По его мнению, это нормальная практика для молодежи. Кроме того, такая система даст возможность не привязываться к жестким рамкам минимальной заработной платы в месяц.

Также В.ЛАНОВОЙ подчеркнул необходимость введения в Украине прогрессивной шкалы налогообложения для тех, у кого уровень доходов более высокий, особенно относительно получения дивидендов, доходов на капитал, чтобы стимулировать собственников капиталов к инвестированию, а не к накоплению частных доходов и использованию их на собственные нужды. В то же время в этой шкале следует ввести систему дополнительных выплат для тех, кто получает минимальную заработную плату, независимо от других социальных выплат, например, на детей и т.п.

«Все люди путем такого перераспределения должны получать дополнительные выплаты. Тогда мы погасим такие социальные раздражители, как рост инфляции», – считает В.ЛАНОВОЙ.

По мнению эксперта, если сегодня повысить минимальную заработную плату, то увеличится уровень безработицы. В то же время сфера социальных выплат требует реформирования, поскольку она не является адресной. А заработная плата повышается только в условиях роста внутреннего валового продукта (ВВП), потому что других ресурсов роста доходов общества не существует. Однако в Украине не наблюдается увеличения ВВП – ни в промышленности, ни в строительстве, ни в транспортной отрасли.

Кроме того, отметил В.ЛАНОВОЙ, разрывы между минимальными и самыми высокими заработными платами в Украине очень высокие – в государственных отраслях разрывы достигают 30-35 раз, а в реальном секторе экономики – 90-100 раз. «Это говорит о том, что наше общество разорвано, а в европейском обществе такой ситуации нет», – отметил эксперт.