Эксперт: ВР сделала шаг к повышению соцстандартов

Во вторник, 6 октября, Верховная Рада Украины сделала шаг к повышению социальных стандартов, считает экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, принятый в первом чтении законопроект является одним из последних в череде инициатив по повышению социальных стандартов, начатой Партией регионов. “Последняя версия документа фактически является зеркальным отражением предложений правительства”, - подчеркнул экономист.

По его оценкам, данный законопроект потребует как минимум 3,5 млрд. грн. дополнительных расходов из бюджета 2009 год. и как минимум 55 млрд. грн. дополнительно к бюджетной смете, которую предлагает правительство на 2010 г. Депутаты также сократили график работы над законопроектом в надежде принять его как можно скорее до конца октября, сообщил экономист. По его мнению, существует высокая вероятность того, что данный законопроект будет окончательно принят, но он вряд ли вступит в силу.

Как подчеркнул экономист, Секретариат Президента уже отметил, что склоняется к вето данной инициативы. Кроме того, добавил он, по данным газеты “Коммерсант”, правительство уже готовит обращение в Конституционный Суд по данному поводу. И для этого есть основания: минимальная зарплата и прожиточный минимум устанавливаются законом о бюджете, а не отдельным законом, объяснил А.БЛИНОВ.

Экономист считает, что “данный вопрос в любом случае станет дополнительным раздражителем на предстоящих переговорах между Украиной и МВФ по поводу четвертого транша”. Впрочем, полагает он, минимальные социальные стандарты на 2010 год все равно могут быть увеличены по сравнению с изначальными предложениями правительства в рамках традиционного процесса работы над госбюджетом, который в этом году будет проходить в разгар президентской кампании.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.