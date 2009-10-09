Эксперты: половина бюджета ПФ может быть дефицитной

В 2010 году половина бюджета Пенсионного фонда может быть дефицитная. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции президент Центра рыночных реформ экс-министр экономики Владимир ЛАНОВОЙ.

«Предприятия потеряли фонды заработной платы и отчисляют на сегодня меньше. Растет дефицит Пенсионного фонда. В следующем году может быть уже половина бюджета фонда дефицитная», - сказал эксперт. Значит, отметил он, значительная часть бюджета, за счет которой будет покрываться бюджет Пенсионного фонда, будет потрачена на выплату пенсий.

Кроме того, по словам независимого эксперта Бориса КУШНИРУКА, в 2010 г. бюджет недополучит около 35-40 млрд. грн. доходов.

«Если проанализировать ситуацию с бюджетом, то можно точно сказать, что правительство недополучит, как минимум, 35-40 млрд. грн. по доходу, а по расходам мы не проведем где-то 70 млрд. грн. Просто не будет средств на это», - так прокомментировал эксперт принятие парламентом в первом чтении законопроекта о повышении соцстандартов.

По его мнению, если на сегодня выполнить все социальные обязательства, которые заложены во всех украинских законах, то необходимо дополнительно еще 1,5-2 бюджета. «Их (все соцобязательства государства – УНИАН) выполнить даже теоретически невозможно», - считает Б.КУШНИРУК. Он также отмечает, что от правительства зависит то, кому социальные выплаты предоставляются, а кому нет: «Может быть ситуация, когда у нас чиновники могут иметь льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на особняки на несколько сот квадратных метров». К тому же, в Украине нет полного реестра льготников. По его мнению, те льготы, которые не определяются. как социальная защита, должны быть отменены.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году». Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.