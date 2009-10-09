Литвин: ВР примет закон о повышении соцстандартов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент в октябре примет закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал во время встречи с жителями города Боярка Киевской области.

В.ЛИТВИН отметил, что «в 20-х числа Верховной Радой Украины будет принят закон о повышении социальных стандартов». При этом он добавил: «Хотя идет безумное сопротивление».

По его словам, в разговорах с представителями правительства, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО звучат заявления о том, что нет денег для повышения социальных стандартов. В.ЛИТВИН заявляет, что такие деньги можно найти и, в частности, перекрыв пути для контрабандных товаров в Украину.

В.ЛИТВИН считает, что сегодняшние зарплаты и пенсии не позволяют людям выживать.