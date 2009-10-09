Кабмин утвердил план мер по Стратегии предоставления льгот

Кабинет министров Украины утвердил план мер по реализации Стратегии упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан до 2012 года.

Соответствующее распоряжение правительства (от 7 октября 2009 г. №1192-р) размещено на официальном сайте Кабмина.

Согласно распоряжению, планируется, что до 1 ноября 2009 г. будет проведена инвентаризация системы льгот, определяющая категории граждан, которые имеют на них право, и виды надлежащих им льгот. Анализ стоимости льгот в разрезе видов услуг и фактического объема их употребления должен быть проведен до 1 декабря.

В 2010 г. запланировано провести мониторинг льгот, которые финансируются за счет Государственного и местных бюджетов (до 1 февраля 2010 г.), инициирование Министерством труда слушаний в комитетах Верховной Рады относительно вопроса реформирования системы льгот (до 1 марта 2010 г.), рассмотреть на заседании Межведомственной комиссии по упорядочению системы предоставления льгот законопроекты по усовершенствованию системы льгот (до 1 апреля 2010 г.).

Кроме того, распоряжение предусматривает постоянное проведение круглых столов на данную тематику с участием общественных организаций и ученых.

Минтруда, Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции, другие центральные органы исполнительной власти должны обеспечить представление на рассмотрение парламентом законопроектов, направленных на усовершенствование системы льгот.

Планируется, что в 2010-2011 гг. пройдут общественные слушания способов решения вопроса об усилении адресности предоставления льгот.

Кроме того, Минтруда обязан ежеквартально информировать общественность о ходе реализации плана мер по данной Стратегии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 3 июня одобрил Стратегию упорядочения системы предоставления льгот отдельным категориям граждан на период до 2012 года. «Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый – 2009-2010 годы – это законодательная работа и второй – 2011-2012 годы – постепенное предоставление таких льгот при учете доходов граждан», - рассказала министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Министр подчеркнула, что основной целью стратегии является достижение адресности предоставления льгот.

При этом Л.ЛЕНИСОВА подчеркнула, что действующий порядок по предоставлению льгот за особые заслуги перед Родиной предлагается сохранить, а все остальные льготы, в частности по поддержке семей, будут предоставляться с учетом доходов граждан.

В то же время министр не конкретизировала, каким образом планируется усовершенствовать систему предоставления профессиональных льгот.

Л.ДЕНИСОВА сообщила, что в настоящее время на получение социальных льгот может претендовать 26 млн. граждан Украины, однако пользуются такими льготами около 13 млн. человек.