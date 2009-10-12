В США за неделю число безработных сократилось на 33 тыс.

По итогам прошедшей недели число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 33 тыс. - до 521 тыс.

Новость во многом промежуточная, но после роста безработицы в США в сентябре этого года даже незначительное снижение воспринимается положительно. Ни где так пристально не следят за уровнем безработицы, как в США - «стране равных возможностей».