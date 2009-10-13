Глобализация не улучшила условия труда в развивающихся странах

Глобализация не повлияла на улучшение условий труда в развивающихся странах.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Международной организации труда и Всемирной организации торговли.

По их данным, доля сектора занятости с низкими зарплатами и без социальных гарантий кое-где даже увеличилась. Таких рабочих мест в Азии около 30%, а в Африке – приблизительно 90%.

Свободная торговля стимулирует развитие во всем мире, но не способствует улучшению качества труда, отметил генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ. Вместо этого многие рабочие места создаются в секторе «теневой экономики», констатируют эксперты ВТО и Международной организации труда. В частности, часто речь идет о рабочих местах в маленьких, кое-где даже официально не зарегистрированных фирмах, где люди работают за мизерную плату, без социального пакета или под угрозой быть уволенными в любой момент.

В странах Латинской Америки доля рабочих, которые работают на таких условиях, составляет около 30%. В определенных регионах Африки или юго-восточной Азии их почти 80%. Несмотря на глобализацию, количество таких рабочих мест в некоторых странах даже возросло. В то же время эксперты повторяют, что глобализация и свободная торговля способствуют росту уровня благосостояния во всем мире.

Сама свободная торговля не может играть решающей роли. Главным является то, проводит ли параллельно развивающаяся страна политику, которая способствует созданию гарантированных рабочих мест, отметил П.ЛАМИ. По его словам, создание нормальных рабочих мест является необходимым условием производительности в экономике страны. Чем больше незащищенных рабочих мест, тем больше на экономику страны повлияет кризис, отмечается в исследовании.