Порошенко обещает соцзащиту зарубежным украинцам

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обещает подписать в ближайшее время соглашения о социальной защите со всеми странами, где работают украинские граждане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на Девятом совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«Со всеми странами, где волею судьбы работают наши граждане, мы подпишем в ближайший срок соглашения об их социальной защите», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По словам министра, необходимо также добиться, чтобы паспорт гражданина Украины уважали на всех границах как на Востоке, так и на Западе. Он отметил, что защита интересов украинских граждан за рубежом остается одним из приоритетов внешней политики Украины.

П.ПОРОШЕНКО заверил, что МИД будет выполнять все поставленные перед ним задачи, но акцент должен быть сделан на достижении практического, конкретного результата.