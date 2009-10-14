РФ на третьем месте в мире по числу женщин, занятых в бизнесе

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжает работу Третий комитет 64-й сессии Генеральной Ассамблеи. Его делегаты приступили к обсуждению вопроса об улучшении положения женщин. Вчера перед ними выступила депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Екатерина Лахова, сообщив, что Россия занимает третье место в мире по числу женщин, занятых в бизнесе, сообщает k2kapital. .

Депутат отметила, говорится на официальном сайте ООН, что сегодняшние реалии России — «это новая демократическая политическая система, выстроенная с активным участием общественности. Теперь законодательно открыт доступ во власть институтам гражданского общества, заметно расширено поле деятельности для общественных объединений и на муниципальных выборах. Все это дает реальный шанс для прихода женщин во власть через работу с политическими партиями».

Лахова рассказала, что сейчас в составе парламента России — Государственной Думы — доля женщин составляет 14%, в законодательных собраниях субъектов Федерации — в среднем от 15 до 20%. В правительстве России три женщины руководят важнейшими министерствами — министерством экономического развития, министерством сельского хозяйства и министерством здравоохранения и социального развития.