Украина может получить на борьбу с туберкулезом 105 млн. долл.

Украина в этом году имеет все шансы получить от международных организаций около 105 млн. долларов США на реализацию программ по контролю над распространением туберкулеза, СПИДа и ВИЧ-инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Луганске сообщил председатель правления международной общественной организации "Международный институт проблем ВИЧ/СПИД и туберкулеза" Элиот ПЕРЛМАН.

По его словам, в прошлом году заявка Украины о финансировании противотуберкулезных программ, поданная в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, не была удовлетворена. В этом году документы по компоненте "туберкулез" были оформлены более квалифицированно, и Украина имеет намного больше шансов получить средства от этого международного фонда. Результаты рассмотрения заявки будут объявлены в ближайшие недели.

По мнению Э.ПЕРЛМАНА, главными проблемами в Украине являются диагностика и лечение ко-инфекции туберкулеза, то есть присоединенной к ВИЧ/СПИД-инфекции. Поэтому из восьми основных направлений деятельности борьбы с туберкулезом, определенных в поданной в Глобальный фонд заявке Украины, главными являются улучшение диагностики туберкулеза, лечения ВИЧ-инфицированных от присоединенной туберкулезной инфекции, а также улучшение контроля над заболеваемостью в сельских районах.

"Цель нашего приезда в Луганскую область - изучение совместной работы по борьбе с туберкулезом всех институтов - государственных структур, медицинских учреждений, местных органов власти и общественных организаций, таких как Красный Крест или донорские организации", - отметил Э.ПЕРЛМАН.

Справка УНИАН. Украина по распространению туберкулеза занимает 7-е место среди государств на постсоветском пространстве, а Луганская, Херсонская и Николаевская области имеют самые высокие показатели заболеваемости. Болеют в основном люди 30-40 лет. Чаще всего туберкулез обнаруживают у мигрантов, лиц без постоянного местожительства, неорганизованной молодежи и детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.

В Луганской области на сегодняшний день действует региональная программа по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИД-инфекции, которая финансируется из областного и государственного бюджетов. Кроме того, в регионе реализуется программа ПАСЕ "Поддержка деятельности по контролю над туберкулезом", благодаря которой число случаев прерванного лечения удалось уменьшить с 30% до 6%.