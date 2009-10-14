Бонусы лондонских банкиров могут вырасти в этом году

Около 80% сотрудников лондонской индустрии финансовых услуг рассчитывают на то, что их бонусы вырастут, или по крайней мере будут соответствовать прошлогодним премиальным выплатам, говорится в докладе Morgan McKinley, сообщает k2kapital.

Рекрутинговое агентство провело опрос, согласно которому около 40% топ-менеджеров получат бонусы аналогичные 2008 году, а 39% опрошенных заявили, что их премиальные увеличатся. Около 60% респондентов ожидает премиальных в размере 25% от их базового оклада.

Выплата бонусов работникам финансовой сферы находится под усиленным надзором после того, как лидеры стран G-20 договорились о предельных компенсациях в этом секторе. В число стран, подписавших соответствующее соглашение, входит и Великобритания. "Более четверти опрошенных специалистов заявили, что их работодатели уже провели реструктуризацию компенсационных пакетов, или планируют такие шаги", - заявил управляющий директор Morgan McKinley Эндрю Эванс (Andrew Evans).

Базовая заработная плата большинства опрошенных в ходе этого исследования составила от 35 тыс. фунтов стерлингов ($55,1 тыс.) до 80 тыс. фунтов в год. В прошлом месяце годовые оклады лондонских банкиров в среднем выросли на 3% до 52.142 фунтов. За этот же период количество новых рабочих мест в столичной индустрии финансовых услуг сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8%.