"Газпром" стал главным спонсором парка отдыха в Германии

Концерн "Газпром" намерен повысить свою известность в Германии. В 2006 году российский газовый монополист стал главным спонсором футбольного клуба "Шальке 04", а теперь решил спонсировать крупнейший в ФРГ парк отдыха, передает Немецкая волна .

Концерн "Газпром" стал главным спонсором крупнейшего в Германии парка отдыха "Европа-парк" (Europa-Park). Об этом сообщило в среду, 14 октября, агентство dpa со ссылкой на директора парка Роланда Мака (Roland Mack). Мак сообщил, в частности, что его предприятие заключило с российским газовым монополистом договор о спонсорстве сроком на пять лет. Он подчеркнул, что "Газпром" стал "крупнейшим рекламным партнером" "Европа-парка" за всю его 34-летнюю историю. Сумму контракта Роланд Мак разглашать не стал.

Агентство dpa напоминает, что "Газпром" уже является спонсором одного из аттракционов "Европа-парка" - оборудованных там полгода назад "американских горок" Blue Fire Megacoaster. Рядом с трассой горок, по словам Роланда Мака, в ближайшие месяцы должны построить трехэтажное здание многофункционального комплекса, в котором "Газпром" будет проводить "интерактивные выставки", в том числе на темы энергетики. Кроме того, там оборудуют конференц-центр, в котором "Газпром" будет проводить "заседания, конгрессы и презентации", - сообщил Мак. По сведениям газеты Stuttgarter Zeitung, открытие комплекса запланировано на начало сезона 2010 года.

В свою очередь официальный представитель дочернего предприятия "Газпрома" в ФРГ - Gazprom Germania Буркхард Вёльки (Burkhard Woelki) назвал "Европа-парк" "идеальным партнером" для "таких ведущих международных энергетических компаний, как "Газпром", особенно если учесть, что он расположен в треугольнике между Германией, Швейцарией и Францией".

В настоящее время в число спонсоров "Европа-парка" входят компании Coca-Cola, Mercedes, Schöller и Kraft Food. Для "Газпрома" "Европа-парк" стал вторым крупным бизнес-партнером в Германии. С 2006 года российский концерн является главным спонсором клуба "Шальке 04", выступающего в высшей футбольной лиге ФРГ.