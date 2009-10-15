Нужно активизировать визовый диалог с Евросоюзом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость активизации визового диалога с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Брюсселе украинским журналистам после встречи с Президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

По словам украинского Президента, с этой целью необходимо разработать дорожную карту переговоров о введении безвизового режима, расширить количество категорий граждан Украины, которые будут получать европейские визы бесплатно, а также провести переговоры относительно возможности введения безвизового режима для отдельных категорий граждан Украины, среди которых, по убеждению Президента, должны быть, в частности, научные работники, спортсмены, журналисты.

Говоря об имплементации соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС, В.ЮЩЕНКО отметил, что в 2008 году европейские визы получили 1,2 млн. украинцев, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году.

При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, 40% виз были предоставлены бесплатно, а отказы в выдаче виз составили лишь 6% общего количества заявок на их получение.

Вместе с тем, Президент обратил внимание на то, что количество отказов в визах в отдельные страны-члены ЕС, в частности такие, как Италия, Испания и Бельгия, значительно превышает средний показатель, что, соответственно, нуждается в усилении двустороннего сотрудничества с такими странами.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 18 июня 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

На саммите Украина-ЕС в Париже 9 сентября 2008 года Украина и ЕС решили положить начало диалогу о переходе к безвизовому режиму в долгосрочной перспективе.