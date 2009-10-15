Количество туристов в Крыму снизилось

За 9 месяцев т.г. количество туристов в АР Крым снизилось на 12,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 4 млн. 786 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ.

По его словам, при этом платежи в бюджет от туризма в Крыму снизились только на 2% - до 1 млрд. 494 млн. грн.

По данным А.ПАХЛИ, сезон в Крыму еще не завершен, еще есть отдыхающие. «50% санитарно-курортных объектов Крыма работают, они заполнены на 45-50%», - отметил он.

Что касается западных регионов Украины, то, по его данным, там падение незначительное по сравнению с 2008 г. В частности, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области продемонстрировали снижение турпотока на уровне 2-3%.

По данным А.ПАХЛИ, если этим летом цены в Крыму выросли на 10-15%, то в западных регионах остались на прежнем уровне.