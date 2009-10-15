Объемы выездного туризма из Украины снизились

В соответствии с оперативными данными, объемы выездного туризма из Украины за 9 месяцев т.г. снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 38%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, при этом падение въездного туризма составило 24%, внутреннего – 4%, экскурсантов – 7%.

Как подчеркнул А.ПАХЛЯ, это предварительные данные, и они могут быть скорректированы.

«Да, кризис повлиял. Сегодня происходит снижение динамики туристических потоков, особенно выездных. Мы фиксируем снижение выездных туристических потоков по отдельным регионам Украины на уровне 30-40%, по другим – 20-25%. Но туристические потоки на внутреннем рынке нам почти удалось сохранить», - отметил он.