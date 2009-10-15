Количество зарегистрированных безработных в Украине сократилось

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 октября 2009 года составило 542,7 тыс. человек, что на 40% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 октября 2009 года составил 1,9% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 октября получали помощь по безработице, составило 426,4 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 47,42 грн. – до 651,84 грн.

В сентябре количество безработных сократилось на 0,1% или на 26,9 тыс. человек.