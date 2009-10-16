Решение суда по единоплательщикам в ПФ несправедливо

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что все граждане Украины, независимо от своей профессиональной принадлежности и должностного статуса, должны одинаково распределить ответственность в уплате взносов в Пенсионный фонд.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом глава правительства прокомментировала решение Окружного административного суда Киева о признании недействительным постановления правительства №366 "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, избравших особый способ налогообложения”, таким образом удовлетворив иски около 2 тысяч частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины.

“Такова жизнь, что рано или поздно все будут на пенсии. И каждый человек обязан обеспечить свою жизнь на пенсии. Кроме того, это и система солидарной пенсионной ответственности, и солидарная система накопления пенсионных денег. Именно поэтому все должны быть участниками в равной степени”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства напомнила, что бюджет Пенсионного фонда формируется, в том числе, и за счет взносов всех слоев населения. “Очень странная сложилась ситуация, когда учителя, металлурги, шахтеры, врачи – абсолютно все – платят взносы в Пенсионный фонд, создавая его, в том числе, и для бизнесменов, а бизнес был у нас на льготной системе перечисления в Пенсионный фонд. Это не является справедливым”, - отмечает она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, предприниматели в своей деятельности пользуются другими льготами. “Так, можно освобождать от налога на прибыль, можно освобождать от налога на добавленную стоимость - хотя это тоже не очень хорошо. Я думаю, что все должны в равных условиях работать. Но освобождать наиболее обеспеченных людей, бизнесменов, от справедливой и одинаковой для всех уплаты в Пенсионный фонд – это не выглядит справедливым. И именно поэтому правительство приняло такое решение, что о пенсии должны думать все и все в одинаковой степени”, - объясняет премьер-министр.

Мотивируя необходимость повышения ответственности бизнеса в сфере пенсионного обеспечения, глава правительства приводит пример из советского прошлого, когда, в частности, выплачивали заработную плату натуральными продуктами. “Тогда в Советском Союзе им говорили, что пенсия у вас все равно будет, ничего страшного нет. Сегодня, когда в стране выстраиваются рыночные условия, всем выплачивают пенсии по размеру их взносов в Пенсионный фонд в предыдущие годы. Люди предъявляют свои пенсионные взносы, и теперь работники колхозов, которые получали зарплату натуральными продуктами, ничем не могут доказать, какая у них в действительности была заработная плата и какие были взносы в Пенсионный фонд”, - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Поэтому я не хочу, чтобы когда-либо у тех бизнесменов, которые не платят сегодня взносы в Пенсионный фонд, возникли такие же обстоятельства, когда они выйдут на пенсию и останутся без пенсионного обеспечения. Именно поэтому это - с одной стороны - справедливо, а с другой стороны – это защита тех людей, которые впоследствии будут выходить на пенсию", - резюмировала премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета Министров №366, с 1 мая 2009 года частные предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, должны платить дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд Украины в размере от 123,50 грн. в месяц.

Окружной административный суд Киева 28 сентября 2009 года удовлетворил иски около 2 тысяч частных предпринимателей к Кабинету Министров Украины и признал недействительным постановление правительства № 366 "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности, избравших особый способ налогообложения".

Тем самым суд приостановил действие данного постановления Кабмина, удовлетворив заявленное ходатайство об обеспечении административного иска.