В 4-х областях Украины без электроснабжения остаются 392 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, во Львовской области обесточено 291 населенный пункт, в Ивано-Франковской – 81, в Волынской – 4 и Закарпатской – 16 населенных пункта.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Координацию работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.

В 17 районах Львовской области аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб и подразделения МЧС продолжают ликвидацию последствий сложных погодных условий.

На сегодняшний день бригадами ОАО «Львовоблэнерго» возобновлено энергоснабжение 471 населенного пункта (остался 291), электросвязь с 57 населенными пунктами (осталось возобновить работу 113 АТС и электросвязи в 288 населенных пунктах), энергоснабжение воздушных линий, работа нефтеперекачивающих станций «Броды», «Карпаты» и «Жулин», централизованное водоснабжение городов Дрогобыч, Трускавец, Стебник, Золочев, Броды, Перемышляны, Сколе, Львов, по графику подается вода в городах Борислав и Николаев.

К ликвидации последствий стихии привлечены подразделения МЧС, бригады облэнерго, коммунальных служб и владельцев нефтепроводов, в целом - 1312 человек и 401 ед. техники, в том числе 121 спасатель и 39 ед. техники МЧС.

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 13 октября и в ночь на 14 октября в результате осложнения погодных условий, в частности, сильных порывов ветра, на западе дождя и мокрого снега, и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач во Львовской были обесточены 762 населенных пункта.

Нанесенный Львовской области ущерб от стихии оцениваются в 10 млн. грн.