Более тысячи домов киевлян уже с отоплением

В Киеве по состоянию на 15 октября к теплоснабжению подключены 1 тыс. 47 домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что подключение жилищного фонда столицы к теплоснабжению происходит четко по утвержденному графику.

В частности, уже отапливаются 152 дома в Голосеевском районе, 97 домов – в Дарницком районе, 40 домов – в Деснянском районе, 157 домов - в Днепровском районе, 108 домов - в Оболонском районе, 72 домов – в Печерском районе, 69 домов – в Подольском районе, 103 дома – в Святошинском районе, 107 домов – в Соломенском районе, 142 дома - в Шевченковском районе.

Как сообщалось, в соответствии с графиком подключения жилых домов к теплоснабжению, утвержденному Киевской городской государственной администрацией, АЭК «Киевэнерго» и ЗАО ЭК «ДарТЭЦ», подача теплоносителя в жилые дома Киева, которых более 10 тысяч, будет продолжаться до 22 октября т.г.